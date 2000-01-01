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Спортивное питание GeneticLab Nutrition - официальный интернет-магазин

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Хондропротектор AKIMBO SUSTAVNIK 350 г Фруктовый пунш
  1 559 руб.
Наличие: 214 шт
Хондропротектор AKIMBO SUSTAVNIK 350 г Апельсин
  1 559 руб.
Наличие: 177 шт
Хондропротектор AKIMBO SUSTAVNIK 350 г Клубника
  1 559 руб.
Наличие: 213 шт
Красота и здоровье
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Баланс воды WATER BALANCE 60 капсул
  649 руб.
Куркумин CURCUMIN 60 капсул
  789 руб.
Наличие: 638 шт
Коллаген COLLAGEN PLUS 225 г Вишня
  999 руб.
Наличие: 825 шт
Выносливость и энергия
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Предтренировочный комплекс UPGRAGE 100 г Ваниль
  814 руб.
Жиросжигатель LIPO LADY 120 капсул
  999 руб.
Энергетик GUARANA 60 капсул
  599 руб.
Наличие: 343 шт
Суставы и связки
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Коллаген COLLAGEN SUPPORT 500 мл Малина
  999 руб.
Наличие: 135 шт
Коллаген COLLAGEN PLUS 225 г Вишня
  999 руб.
Наличие: 825 шт
Хондропротектор ELASTI JOINT 350 г Кола
  1 559 руб.
Набор мышечной массы
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Объем
Креатин CREATINE 500 г Без вкуса
  2 199 руб.
Объем
Гейнер MASS GAINER 3000 г Ваниль
  3 299 руб.
Наличие: 179 шт
Протеин MULTI PRO 900 г Печенье
  2 390 руб.
Увеличение силы
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Предтренировочный комплекс UPGRAGE 100 г Ваниль
  814 руб.
Объем
Креатин CREATINE 500 г Без вкуса
  2 199 руб.
Энергетик GUARANA 60 капсул
  599 руб.
Наличие: 343 шт
Похудение и сушка
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Аминокислота TYROSINE 60 капсул
  699 руб.
Жиросжигатель LIPO LADY 120 капсул
  999 руб.
Объем
Сывороточный протеин WHEY PRO 1000 г Кокос
  2 990 руб.
Наличие: 85 шт
Объем
Креатин CREATINE 500 г Без вкуса
  2 199 руб.
Коллаген COLLAGEN PLUS 225 г Фруктовый пунш
  999 руб.
Наличие: 312 шт
Объем
Сывороточный протеин WHEY PRO 1000 г Печенье
  2 990 руб.
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GENETICLAB
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GENETICLAB NUTRITION — непревзойденный лидер среди производителей спортивного питания

Добро пожаловать в официальный магазин GeneticLab.ru — ваш идеальный партнер в достижении спортивных целей и заботе о здоровье! Мы предлагаем широкий ассортимент качественного спортивного питания, разработанного с учетом самых современных научных достижений:

Все необходимое для повышения выносливости, увеличения мышечной массы, снижения веса или улучшения общего состояния организма. С GeneticLab вы сможете подобрать оптимальные комплексы питания и добавки для достижения ваших спортивных целей. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и консультацией.

Зачем нужно спортивное питание?

Спортсмены, конечно, могут достичь результатов без спортивного питания, но это требует больше усилий и времени. Спортпит обеспечивает организм всем необходимым для эффективной тренировки и достижения целей:

- Позволяет тренироваться более эффективно

- Обеспечивает организм энергией и витаминами

- Упрощает достижение желаемых результатов, таких как набор мышечной массы или снижение жира.

Лучшее качество и доказанный результат

Приобретая функциональное питание и добавки GeneticLab.ru вы можете быть уверены, что получаете:

1. Честный и качественный состав

Благодаря наличию собственного производства на лицензированном фармацевтическом предприятии, Geneticlab Nutrition гарантирует высокое качество своей продукции. Наши технологи в лаборатории постоянно работают над улучшением рецептур, используя только лучшие, безопасные и современные компоненты.

2. Доступную цену

Благодаря собственному производству и оптовым закупкам мы можем предложить конкурентоспособные цены на высококачественные товары как для клиентов, так и для партнеров компании.

3. Отличный вкус

Превосходный вкус нашей продукции достигается за счет идеального сочетания высококачественных ингредиентов. Все наши продукты легко растворяются как в воде, так и в молоке, обладают стабильностью при термической обработке и могут быть использованы при выпечке.

Geneticlab — это спортивное питание, созданное спортсменами для спортсменов. 

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@geneticlab_nutrition #geneticlab
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